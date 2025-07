Salerno: presentato il nuovo stadio Arechi, inizio dei lavori al Volpe

È stato presentato questa mattina il plastico del nuovo Stadio Arechi, nell’ambito di un evento ufficiale organizzato dalla Regione Campania.

La cerimonia

Alla cerimonia, svoltasi alle ore 10:00, hanno preso parte il Presidente della Regione Vincenzo De Luca, il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, il Presidente della Salernitana Maurizio Milan e i progettisti incaricati dell’opera. L’intervento di riqualificazione dello storico impianto sportivo di via Allende prevede un investimento complessivo da 120 milioni di euro e si inserisce in un piano più ampio di infrastrutture sportive per la città.

Il progetto

Il progetto, illustrato oggi nel dettaglio, trasformerà radicalmente l’attuale struttura: tra le novità principali, l’inserimento di una copertura integrale dell’impianto, il rinnovamento completo degli spazi interni ed esterni e un ammodernamento degli standard di accessibilità e sicurezza. Oltre al restyling dello stadio, è prevista la realizzazione di un nuovo impianto sportivo in sostituzione del Campo Volpe, che consentirà alla Salernitana di disputare regolarmente le partite casalinghe durante i lavori. Il piano comprende anche la costruzione del nuovo PalaTulimieri, struttura polivalente destinata ad accogliere eventi sportivi e culturali.