Sport, Santa Maria: un gol di Santoro nel finale per ritrovare i 3 punti

Il Santa Maria ritrova il sorriso e i tre punti e lo fa nei minuti finali del match del “Carrano” contro la Virtus Serino deciso da una rete di testa al 41′ di Santoro.

La cronaca

Il primo squillo del match è di Tarallo con il suo tiro che termina di poco alto sopra la traversa. Le battute iniziali non sono molto entusiasmanti. Si fa vedere anche il Santa Maria. Santoro aggancia in area di rigore e appoggia bene per Ribeiro che, da posizione defilata, non trova la porta. Occasione Virtus Serino al 31′. Volzone salva in uscita sul tentativo di Passariello che viene anticipato a due passi dalla porta. Pronta risposta dei giallorossi con la difesa irpina che si addormenta e Santoro che non ne approfitta venendo arginato sul più bello. Finale di primo tempo all’attacco per la squadra di De Felice.

Prima Ciornei si rende pericoloso con un tiro cross velenoso, poi Navarrate non coglie l’opportunità sulla ribattuta calciando alto. È forcing Santa Maria. D’Auria slalomeggia nello stretto e serve Ribeiro. Il brasiliano è contenuto dalla retroguardia avversaria. Ancora il numero 23 giallorosso ci prova questa volta dalla distanza impensierendo Landi tra i pali.

Secondo tempo

La ripresa si apre con i cilentani ancora a caccia del gol del vantaggio. Azione che si sviluppa da una corsia all’altra con De Cono che arriva a calciare bene di prima intenzione ma trova la risposta di Landi tra i pali. Il Serino si riaffaccia dalle parti di Volzone con un’offensiva sulla fascia destra di Cipolletta che però non trova compagni liberi in area. È ancora Cipolletta a rendersi pericoloso con un tiro dal limite che sorvola la traversa. Santa Maria a cm dal vantaggio. Azione prolungata dopo un calcio di punizione di Bisceglia. Santoro alza troppo la mira. Al 41′ si sblocca la gara: assist perfetto di D’Auria che trova la testa di Santoro che insacca. È 1-0 Santa Maria. Nelle battute conclusive regna il nervosismo. Lo stesso autore del gol viene espulso per una condotta irregolare ai danni di un avversario del Virtus Serino, ma il risultato non cambia. I giallorossi possono festeggiare tra le mura amiche.

Il Tabellino

Polisportiva Santa Maria (3–4-2-1): Volzone; Lembo, Cuomo, Bisceglia; De Cono, D’Auria, Santoro, Ciornei (17’st Maiese); Ribeiro (45’st Ventura), Formisano; Navarrete (38’st Di Mauro). A risp: Lettieri, Siciliano, Lopetrone, Mastrantoni, Chkour, Salzano. All: De Felice

Virtus Serino (3-5-2). Landi; Fusco, Nicodemo, Barone; Cipolletta, Cucciniello A, Tranchino, Marrazzo (24’st Cuciniello C), Nappi; Tarallo (24’st Saponara), Passariello. A disp: Sacco, Arcario, Ciuccio, Spina, Colucciello, De Santis, Iapicca. All: FilarmonicoArbitro: Dario Di Nola di Castellammare di Stabia ( Fusco-Morra)Reti: 41’st Santoro (SM)

Note: Ammoniti: Ciornei (SM). Espulsioni: Santoro (SM) Angoli: 1-2. Recupero: 1’pt e 7’st