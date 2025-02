Sport: il Barletta supera la Polisportiva Santa Maria

Una rete dal dischetto di Strambelli in apertura di partita e una rete nel finale di Bernaola decidono la prima gara della fase a gironi della Coppa Italia nazionale tra il Barletta e la Polisportiva Santa Maria.

Il primo tempo

La partita si mette subito in salita per il Santa Maria, al 2’ Romanelli stende Lopez, per l’arbitro non ci sono dubbi è calcio di rigore, Strambelli non lascia scampo a Volzone per l’1-0 del Barletta. La squadra di casa continua a spingere e arriva un’altra occasione sempre per Strambelli sugli sviluppi di azioni da corner, il tiro del fantasista pugliese termina di poco alto.

Il Santa Maria fatica a ripartire e il Barletta mantiene il possesso senza subire nulla, un’altra occasione per i Pugliesi arriva con il colpo di testa di Giambuzzi che per poco non sorprende Volzone.Termina così la prima frazione con il risultato di 1-0.

Il secondo tempo

Nella ripresa, il copione non cambia ed è sempre la squadra di casa a rendersi pericolosa con una punizione laterale di Lavopa che termina sull’esterno della rete, dopo una fase di stallo dell’incontro arriva un’altra conclusione di Lattanzio, bloccata facilmente da Volzone. Nel finale il Barletta continua a mantenere il possesso senza rischiare nulla, il Santa Maria prova a farsi vedere con qualche lancio lungo senza sortire nessun effetto.

Nel finale arriva anche il raddoppio del Barletta con la rete di Bernaola tutto solo lanciato a rete, supera facilmente Volzone per il definitivo 2-0. Termina così l’incontro con il Barletta che supera la Polisportiva Santa Maria per 2-0