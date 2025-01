Polisportiva Santa Maria nella storia, le voci dei protagonisti: “La dedichiamo ai nostri tifosi”. Le interviste

Castellammare di Stabia si tinge di giallorosso in una notte che diventerà nella storia della Polisportiva Santa Maria. La compagine giallorossa ha alzato al cielo del “Menti” la sua prima storica Coppa Italia d’Eccellenza Regionale battendo il Nola ai calci di rigore dopo una gara estenuante e ricca di emozioni.

Le parole del Presidente

Al triplice fischio è partita la festa dei circa 500 supporter arrivati da Castellabate con la squadra che è stata accolta con fuochi d’artificio e fumogeni al ritorno in paese: “Siamo molto orgogliosi e felici di questo traguardo cosi importante per tutta la società. Questa vittoria la dedico ai nostri giovani, al nostro settore giovanili e a tutti i tifosi giallorossi”, ha dichiarato il Presidente, Francesco Tavassi.

Parla il Capitano

Parole di gratitudine alla gente di Santa Maria anche da parte di Capitan Bisceglia: “Ringrazio i tifosi per essere venuti fin qui per un appuntamento con la storia, ma in un giorno infrasettimanale. Siamo stati sempre sul pezzo durante tutta la gara. La bravura è stata quella di non perderci mentalmente dopo il loro gol del pareggio”