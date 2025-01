La Coppa Italia è Giallorossa!

Davanti ad un “Menti” di Castellammare di Stabia gremito con oltre tremila spettatori la Polisportiva Santa Maria affronta il Nola.

La gara

La prima mezz’ora è di marca bianconera con il Nola che fa la partita e la Polisportiva Santa Maria pronta ad attendere e ripartire, al 6’ Lepre ci prova con una rovesciata che termina a lato, ancora il Nola all’8 va vicina al vantaggio con un tiro cross di Dell’Orfanello sul quale Volzone è costretto ad impegnarsi per evitare il goal; il Nola continua a spingere e al 16’ Varsi di testa mette di poco fuori.

Dopo una prima mezz’ora in cui la Polisportiva Santa Maria ha solo curato la fase difensiva al 35’ arriva la prima occasione per i giallorossi con Di Giacomo, bravo a liberarsi al tiro di sinitro, ma la sfera termina debole tra le braccia di Moccia.

Nel finale di primo tempo, esattamente al 39’, arriva l’occasione più nitida per il Nola, su schema da calcio d’angolo, il cross di Dell’Orfanello libera Lepre solo sul secondo palo, ma l’attaccante bianconero di testa mette la sfera alta.

Termina così la prima frazione con il risultato di parità 0-0.

Nella ripresa il Nola ha subito un occasione al 50’ prima con Filosa che si fa respingere il tiro da un ottimo Volzome e poi Lepre sul tap in spara alto da pochi passi, i bianconeri continuano a spingere alla ricerca del vantaggio e al 67’ Lepre si divora un goal già fatto con un colpo di testa da pochi passi che termina di un soffio al lato, passano pochi minuti e ancora il Nola con Filosa, il cui colpo di testa viene fermato sulla linea da Cuomo.

Dopo un inizio in grande sofferenza esce fuori la Polisportiva Santa Maria e all’81 ha due grandissime occasioni per portarsi in vantaggio, prima con Di Giacomo che di testa scavalca Moccia, ma Vitolo di testa respinge sulla linea, poi sul susseguirsi dell’azione Strianese di testa, tutto solo, mette alto.

Nel finale i giallorossi si fanno preferire e al 91’ Di Giacomo prova la grande giocata con un destro a giro che termina di poco a lato, su questa azione termina i minuti regolamentari con il risultato di parità, 0-0 si va ai supplementari.

Supplementari e rigori

Nel primo tempo supplementare il Nola ha un occasione con Mancini che con un pallonetto per poco non sorprende Volzone.

Nel secondo tempo supplementare succede di tutto, prima la Polisportiva Santa Maria passa in vantaggio con un colpo di testa di Santoro che svetta e deposita in rete l’1-0, poi dopo pochi minuti arriva il pari del Nola direttamente da calcio di punizione defilato, Caccavallo fa partire una traiettoria che beffa Volzone sul primo palo.

Termina così l’incontro nei 120’ con il risultato di parità, si va ai calci di rigore.

Alla lotteria dei calci di rigori ha la meglio la Polisportiva Santa Maria che sfrutta l’errore di Caccavallo e porta a casa un risultato storico conquistando la Coppa Campania.