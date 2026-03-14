Sei milioni per l’ospedale di Sapri: la soddisfazione dell’amministrazione comunale

È stato sbloccato l’iter per il potenziamento e la riqualificazione dell’ospedale “Immacolata” di Sapri. Un investimento complessivo che ammonta a 6 milioni di euro e che cambierà completamente il volto e l’efficienza del nosocomio del Golfo di Policastro. Sono infatti previsti interventi nel Pronto Soccorso, nei reparti di oncologia e Gastroentorologia e infine è prevista la realizzazione di una nuova Tanatologia.

Gli interventi

Una serie d’interventi che renderanno la struttura ospedaliera del Golfo di Policastro sempre più all’avanguardia e in grado di accogliere nel migliore dei modi gli utenti del territorio, come sottolineato dal Sindaco del Comune di Sapri Antonio Gentile e dell’assessore alla sanità Gerardina Madonna.

La soddisfazione dell’amministrazione

“Sono interventi estremamente importanti per il nostro nosocomio – ha affermato il primo cittadino Gentile – Si tratta di una particolare attenzione per una struttura ospedaliera che non ha bisogno solo di personale adeguato al suo interno ma anche di edifici adeguati alle esigenze dell’utenza e di tutti coloro che operano nel nosocomio”.

Dello stesso avviso l’assessore Gerardina Madonna che in concreto ha parlato di “riscatto in ambito sanitario di un territorio”. “Con tutte le problematiche che ci hanno investito negli ultimi tempi, questo diventa un momento di opportunità per tutto il territorio – ha aggiunto l’assessore – Ristrutturare il presidio ospedaliero di Sapri è fondamentale per gli utenti, per i pazienti e per il personale sanitario tutto”.