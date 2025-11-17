Seconda categoria: il punto sul girone L

Nel girone L del campionato di Seconda categoria, dopo sei giornate la classifica vede in vetta la Polisportiva Postiglione a quota 14 punti che ha collezionato due pareggi e quattro vittorie; nella zona alta anche il Caprioli e il Cannalonga con 13 punti, Pro Sala a 12 e il Real Cilento, formazione di Moio della Civitella, a 9.

Pisciotta e Pollese hanno conquistato 8 punti, Sicignano, Caggiano e Fox Pastum 6, Atletik 4, Padula 2 e chiude il Palinuro con 0. Tra i marcatori più prolifici di queste prime giornate Emanuele Vitolo della Fox Paestum con 7 reti realizzate e Dinca del Caprioli con 6.

I risultati della 6′ giornata

Sicignano – Real Cilento 1-2

Polisportiva Postiglione – Pisciotta Calcio 1-1

Caprioli – Cannalonga 2-1

Fox Paestum – Palinuro 4-3

Padula Tonino Paolini – Atletik 0-1

Caggiano Calcio – Pro Sala 0 -1