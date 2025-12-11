Screening colon-retto nel distretto Sapri-Camerota: al via la campagna di prevenzione per la fascia 50-69 anni

Parte la campagna di screening colon-retto nel Distretto Sanitario 71 Sapri-Camerota. Scopri dove ritirare il kit gratuito e la scadenza per la consegna fissata a dicembre 2025

A cura di Maria Emilia Cobucci
La Direzione Sanitaria ha lanciato ufficialmente una nuova e importante campagna di prevenzione rivolta alla popolazione del Cilento. L’iniziativa riguarda lo screening del tumore al colon-retto ed è specificamente dedicata ai cittadini residenti nel Distretto Socio Sanitario n. 71 Sapri-Camerota.

L’obiettivo è incentivare la diagnosi precoce, uno strumento fondamentale per tutelare la salute pubblica e intervenire tempestivamente su eventuali patologie.

A chi è rivolto l’invito

L’avviso chiama a raccolta una specifica fascia demografica. Lo screening è infatti gratuito e consigliato a tutta la popolazione residente di età compresa tra i 50 e i 69 anni. La Direzione Sanitaria invita le associazioni locali e i cittadini alla massima collaborazione e partecipazione, sottolineando la delicatezza e l’importanza della prevenzione in questo ambito medico.

Dove ritirare il kit per l’esame

Per facilitare l’adesione dei cittadini, sono stati attivati diversi punti di distribuzione sul territorio dove è possibile ritirare l’apposito kit per il test. Gli interessati possono rivolgersi a:

  • Il proprio Medico di Medicina Generale.
  • L’Ospedale dell’Immacolata (disponibile sia in Portineria che presso il Laboratorio Analisi al 1° piano).
  • L’Ufficio Infermieristico del Distretto (sedi sia di Sapri che di Camerota).
  • Le Farmacie presenti sul territorio.

Scadenza e consegna dei campioni

Una volta effettuato il prelievo seguendo le istruzioni fornite con il kit, questo dovrà essere riconsegnato presso i punti abilitati situati in Ospedale o presso il Distretto.

È fondamentale rispettare le tempistiche indicate nell’avviso: la consegna del kit deve avvenire entro e non oltre sabato 27 dicembre 2025.

L’importanza della prevenzione

Lo screening del colon-retto è un esame semplice, non invasivo e gratuito che può salvare la vita. Aderire a questa campagna significa prendersi cura della propria salute e permettere al sistema sanitario di monitorare efficacemente la popolazione a rischio. Si invitano pertanto tutti i residenti aventi diritto a non rimandare e a ritirare il kit presso la sede più vicina.

