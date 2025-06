Sconfitta in Gara 1: la Feldi Eboli punta al riscatto casalingo contro Napoli

La Feldi Eboli si prepara a una settimana di intensa preparazione e concentrazione in vista dell’importante Gara 2 delle semifinali contro il Napoli Futsal. La squadra campana è chiamata a un’impresa, dovendo ribaltare la serie dopo la sconfitta per 3-1 subita al PalaJacazzi di Aversa in Gara 1. La partita di ritorno si terrà giovedì 12 giugno al Palasele di Eboli, dove le “volpi” di mister Antonelli avranno l’obbligo di vincere per prolungare la sfida a Gara 3, che si disputerà nuovamente a Eboli.

Un match equilibrato con occasioni sprecate

Nonostante il risultato finale, Gara 1 è stata una sfida complessivamente equilibrata. La Feldi Eboli è riuscita a portarsi in vantaggio, ma ha subito il ribaltamento del risultato all’inizio della ripresa nel giro di pochi secondi. Nonostante le numerose occasioni create, la squadra non è riuscita a trovare la rete, anche grazie alle parate decisive di Bellobuono, portiere avversario. In apertura di gara, un intervento di Borruto su Espindola ha portato al primo giallo. Successivamente, Espindola e Venancio hanno impegnato Bellobuono. Il Napoli si è reso pericoloso con Guilhermao, che ha colpito la traversa, e un salvataggio di Dalcin su Borruto.

Vantaggio e rimonta: gli episodi chiave di Gara 1

Il primo gol della partita è arrivato su tiro libero, assegnato dopo un fallo di Bolo su Etzi. Nonostante Liberti abbia fallito dal dischetto, la Feldi Eboli è riuscita a sbloccare il risultato pochi secondi dopo con Selucio, servito in profondità da Di Stanio (subentrato a Dalcin, infortunatosi in uno scontro con Guilhermao) e abile ad aggirare Bellobuono per l’1-0. Le “volpi” hanno sfiorato il raddoppio con Calderolli prima dell’intervallo.

Nella ripresa, il Napoli ha pareggiato con Borruto, in un’azione simile al gol ebolitano, e ha raddoppiato con una punizione diretta di Bolo, portandosi sul 2-1. La Feldi ha provato a reagire con Caruso, ma Bellobuono ha bloccato il tentativo. Nonostante un palo colpito da entrambe le squadre e un’altra parata di Bellobuono su Ugherani, il Napoli ha siglato il definitivo 3-1 a un minuto dalla sirena con De Luca, che ha sfruttato la porta sguarnita dopo che mister Antonelli aveva optato per il portiere di movimento.

Verso Gara 2: il fattore campo e la spinta dei tifosi

Per la Feldi Eboli, “nulla è perduto”, e l’obiettivo di aver concluso in alto la Regular Season è proprio quello di poter sfruttare il fattore campo. L’impresa di ribaltare la serie in Gara 2 appare “alla portata per i ragazzi di Antonelli”, nonostante l’incertezza sulla presenza di capitan Dalcin, uscito per infortunio in Gara 1. Da oggi, parte l’appello ai tifosi della Feldi Eboli affinché riempiano il Palasele e forniscano la spinta necessaria per cercare di riequilibrare la semifinale. Il Napoli, che per la prima volta in stagione ha battuto la Feldi in quattro incontri disputati, arriverà a Eboli con l’intenzione di chiudere i giochi.