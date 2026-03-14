Sconfitta amara per la Polisportiva Basket Agropoli a Casapulla

Trasferta difficile per la Polisportiva Basket Agropoli, che esce sconfitta dal campo di Casapulla con il punteggio di 87-68.
La gara
Il primo quarto si mantiene abbastanza equilibrato, caratterizzato però da diversi errori da entrambe le parti. Nel secondo periodo la squadra di casa riesce a prendere un buon vantaggio, mentre i delfini faticano a trovare continuità offensiva e non riescono ad accorciare le distanze.
Nel terzo quarto prosegue il dominio di Casapulla, che consolida il proprio margine controllando la gara. Nell’ultimo periodo l’Agropoli prova a reagire nel tentativo di rientrare in partita, ma con scarsi risultati.
Il match si chiude sul punteggio di 87-68 per Casapulla, che con questa vittoria allunga proprio sull’Agropoli nella corsa ai play-off.