Scario: domani l’addio al 19enne Fabrizio Tripari, proclamato il lutto cittadino

Si terranno domani, mercoledì 6 Agosto, alle ore 15:00, presso la Chiesa dell’Immacolata” a Scario i funerali di Fabrizio Tripari, il 19enne trovato privo di vita lo scorso 30 Luglio lungo la strada statale 18, nei pressi del Canale di Mezzanotte, nel territorio compreso tra Sapri e Maratea.

Una tragedia che ha sconvolto l’intera comunità

Dopo l’esame autoptico effettuato nella tarda mattinata di ieri presso l’ospedale “Immacolata” di Sapri, necessario per capire quali siano state le cause del decesso, la salma del 19enne è stata consegnata ai familiari per le esequie. Una tragedia che ha colpito non solo la comunità di San Giovanni a Piro, attonita per quanto accaduto, ma l’intero comprensorio del Golfo di Policastro, sgomento per la perdita di un ragazzo strappato alla vita troppo presto.

Il cordoglio

Tante le manifestazioni di cordoglio e di vicinanza che nei giorni precedenti sono giunte alla famiglia di Fabrizio Tripari, da tutti amato e stimato. Un’ennesima tragedia che ancora una volta ha colpito le comunità di San Giovanni a Piro, Scario e Bosco incredule per quanto avvenuto a Fabrizio, un 19enne ricordato sempre sorridente e disponibile con tutti i suoi tanti amici. Un dolore immenso per un altro giovane scomparso.

Proclamato il lutto cittadino

Intanto dopo la sospensione di tutti gli eventi culturali e popolari in programma nei giorni scorsi sull’interno territorio comunale, l’amministrazione comunale ha annunciato, tramite un’ordinanza sindacale, anche la proclamazione del lutto cittadino nel corso della giornata di domani, 6 Agosto, dalle ore 14 alle ore 17, in concomitanza con la celebrazione dei funerali. Inoltre è stara disposta anche l’esposizione a mezz’asta delle bandiere sugli edifici pubblici.

È profonda la commozione e immenso il dolore per la scomparsa del giovane Fabrizio, sentimento che accomuna l’intera popolazione del Comune di San Giovanni a Piro”, dichiarano infine dall’amministrazione comunale.