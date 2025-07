San Giovanni a Piro piange Fabrizio Tripari morto a 19 anni: sospesi tutti gli eventi

L’amministrazione comunale di San Giovanni a Piro si è stretta attorno al dolore che ha colpito la famiglia di Fabrizio Tripari, il 19enne residente a, Scario, ritrovato nella serata di ieri privo di vita nel dirupo del canale di Mezzanotte, lungo la strada statale 18, tra Sapri e Maratea.

Comunità stretta nel dolore

Una tragedia che ha colpito non solo la comunità di San Gioivanni a Piro, attonita per quanto accaduto, ma l’intero comprensorio del Golfo di Policastro, sgomento per la perdita di un giovane ragazzo.

Il cordoglio dell’amministrazione

“Una tragedia immane. L’ennesima. Una comunità scossa. Sgomento e incredulità per Scario, Bosco e San Goovanni a Piro”. Sono queste le parole preeenti nel messaggio di cordoglio pubblicato sulla pagina ufficiale del Comune di San Giovanni a Piro, espresse dall’amministrazione comunale che al contempo ha annunciato la sospensione di tutti gli eventi culturali e popolari in programma nei prossimi giorni.

Mentre nel pomeriggio odierno, nel corso del consiglio comunale, non rinviabile, è stato osservato un minuto di silenzio. In segno di profondo dolore per quanto accaduto al giovane Fabrizio.

Un messaggio pregno di commozione

“Il nostro accorato abbraccio a tutti i familiari e il sentimento di cordoglio di una collettività intera. Che possa riposare in Pace. Ciao Fabrizio”, concludono dall’amministrazione comunale.