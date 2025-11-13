Scario: al via l’allungamento della scogliera, potenziamento in vista per il porto

Proseguono a ritmo serrato i lavori di riqualificazione del porto di Scario, frazione costiera del Comune di San Giovanni a Piro, un intervento importante per il futuro dell’infrastruttura marittima.

L’opera, che gode di un finanziamento di 5 milioni di euro, è stata definita come necessaria per il potenziamento della struttura portuale e comprende una serie articolata di interventi volti a migliorare la sicurezza e la funzionalità dell’approdo.

Focus sulla sicurezza del molo di sopraflutto

Tra le azioni più significative previste dal progetto quelle inerenti molo di sopraflutto. L’obiettivo è duplice: garantire una maggiore protezione dalle mareggiate e adeguare la struttura alle esigenze di un traffico marittimo in crescita.

In queste ore, l’attenzione è focalizzata sull’operazione di potenziamento e allungamento della scogliera di protezione che si estende lungo il molo. I lavori sono in pieno svolgimento. Dalla mattinata odierna, infatti, sono in azione due chiatte che stanno operando attivamente proprio dinanzi al molo di sopraflutto per posizionare i materiali necessari a rinforzare e ampliare la barriera protettiva.