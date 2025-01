Scario, iniziati i lavori sulla struttura portuale: l’intervista al sindaco Palazzo

Sono iniziati ufficialmente questa mattina i lavori di riqualificazione della struttura portuale di Scario, frazione costiera del Comune di San Giovanni a Piro. Una serie di interventi che riguarderanno la messa in conformità e il potenziamento dell’infrastruttura portuale dal valore di 5 milioni di euro.

Gli interventi

“Dopo la cantierizzazione dell’opera, fatta già da qualche mese, e dopo aver superato tutti gli step burocratici – ha affermato il Sindaco Palazzo – oggi iniziano concretamente i lavori di questa struttura portuale fondamentale per Scario e per tutto il nostro territorio”. Per quanto attiene ai lavori che verranno effettuati, il primo cittadino si è soffermato su diverse opere.

“Sarà innanzitutto messo in sicurezza il molo di sopraflutto e inoltre verranno effettuati una serie di servizi ubicati sulla banchina del molo di sottoflutto – ha poi continuato il primo cittadino – Nello specifico verranno realizzati una lavanderia e bagno pubblici provvisti di docce.

Inoltre prenderanno corpo dei locali dove verrà allocata la Capitaneria di Porto e verrà installato uno sportello bancomat. Una serie di servizi ulteriori che accresceranno l’efficienza della nostra struttura portuale e la renderanno ancora più adeguata alla nostra ricettività. Offriremo una serie di servizi ai nostri ospite e ai tutti i nostri residenti”.