Sassano, volontario della Protezione Civile aggredito durante un servizio: 10 giorni di prognosi

Momenti di tensione e violenza a Sassano, dove un volontario della Protezione Civile dell’associazione Orchidea è stato brutalmente aggredito da un individuo mentre era impegnato in un’attività di controllo del traffico in occasione di una festa locale.

L’episodio

Secondo quanto ricostruito finora, l’episodio si è verificato nel pieno svolgimento del servizio volontario, in un contesto che avrebbe dovuto essere di festa e sicurezza. L’aggressore, per motivi ancora in corso di accertamento, si sarebbe scagliato contro il volontario, colpendolo fisicamente. Il responsabile dell’associazione, intervenuto sul posto, è rimasto ferito durante l’aggressione e trasportato all’ospedale per le cure del caso. I medici gli hanno diagnosticato una prognosi di 10 giorni.

Indagini in corso

Nella colluttazione è rimasto coinvolto anche un cittadino che, nel tentativo di sedare gli animi, è stato a sua volta colpito dall’aggressore. Sul luogo dell’accaduto sono immediatamente giunti i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, che hanno avviato le indagini per chiarire l’esatta dinamica e accertare le responsabilità.