Sassano, Italia dei Diritti De Pierro denuncia: “inquinamento ambientale serve intervento

"Cittadini penalizzati dal degrado lungo via Galdo, serve una risposta concreta e immediata"

Rifiuti Sassano



Il movimento Italia dei Diritti-De Pierro segnala, attraverso la “consigliera ombra”, Agnese Buonocore, la presenza di rifiuti abbandonati lungo via Galdo, nel territorio comunale di Sassano. Si evidenzia una situazione di evidente incuria: sacchetti di rifiuti, materiali plastici e scarti di vario genere depositati ai margini della carreggiata con ripercussioni sul decoro urbano e potenziali criticità sotto il profilo ambientale e della sicurezza stradale.

La richiesta di interventi di bonifica

Una condizione che richiede un intervento tempestivo e risolutivo da parte delle autorità competenti. “Non possiamo permettere che il territorio venga lasciato in stato di abbandono” dichiara la consigliera ombra Agnese Buonocore che ricopre all’interno del movimento Italia dei Diritti De Pierro anche la carica di vice segretaria per la provincia di Napoli.

“In questo sito che stiamo segnalando, sono presenti materiali riconducibili a imballaggi di polistirolo espanso, componenti in plastica rigida , cartoni e ulteriori frammenti di rifiuti vari dispersi su di un area verde. E’ necessario un accertamento tecnico per classificare questi rifiuti e dare loro la giusta collocazione per la loro classificazione e gestione. I cittadini – conclude la Buonocore –  hanno il diritto di vivere in un contesto decoroso e sicuro. È necessario intervenire rapidamente per ristabilire condizioni adeguate e prevenire ulteriori episodi di degrado”.

Caso Sassano: cantiere agricolo o deposito di fuochi d’artificio? Scoppia la protesta, il Comune smentisce

La voce di Italia dei Diritti

Sulla vicenda interviene prontamente Corrado Fella, segretario provinciale di Salerno, Commissario Straordinario per la Basilicata e dirigente nazionale del movimento: “La gestione del territorio impone responsabilità chiare, occorre procedere con la rimozione dei rifiuti e attivare controlli più efficaci per contrastare l’abbandono indiscriminato”.

Maira Nacar, segretaria provinciale di Napoli e componente del Direttivo Nazionale di Italia dei Diritti-De Pierro afferma: “Le segnalazioni documentate rappresentano un atto di partecipazione civica importante. Le istituzioni devono tradurre queste denunce in azioni concrete e verificabili”.

Carlo Spinelli, responsabile nazionale per la Politica Interna del movimento evidenzia: “Il contrasto al degrado urbano deve essere strutturale e continuo. Solo attraverso prevenzione e vigilanza costante si possono evitare situazioni come quella segnalata”. Conclude il deus ex machina di IdD, il giornalista italiano, Antonello De Pierro, fondatore e presidente del movimento: “Continueremo a monitorare il territorio e a sollecitare risposte puntuali. La difesa dell’ambiente e del bene comune resta una priorità irrinunciabile”. Il movimento Italia dei Diritti-De Pierro seguirà l’evolversi della situazione riservandosi ulteriori iniziative qualora non dovessero arrivare riscontri adeguati da parte degli enti competenti.

