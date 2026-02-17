Sassano in lutto: domani l’ultimo saluto ad Angelo Libretti

Si terranno domani mattina, mercoledì 18 febbraio alle ore 10.30, nella chiesa del Cuore Immacolato di Maria in Varco Notar Ercole a Sassano, i funerali di Angelo Libretti, l’80enne scomparso dopo essere stato investito nei giorni scorsi nella frazione Silla.

Il cordoglio

La comunità si stringe attorno al dolore della famiglia per un lutto che ha profondamente colpito l’intero paese. Libretti era ricoverato in condizioni gravissime presso l’ospedale Ospedale Luigi Curto di Polla, dove era stato trasportato d’urgenza dai sanitari del 118 subito dopo l’incidente. Nonostante gli sforzi dei medici del reparto di Rianimazione, il suo cuore non ha retto ai traumi riportati.

L’incidente

L’uomo stava attraversando la strada a Silla quando è stato travolto da una Fiat Panda in transito, condotta da un uomo di Sala Consilina. Il conducente si è fermato immediatamente per prestare soccorso, apparendo fin da subito scosso per l’accaduto.

Proseguono le indagini

Sulla dinamica dell’investimento sono in corso gli accertamenti da parte dei Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, impegnati a ricostruire quanto avvenuto. Angelo Libretti lascia la moglie Arcangela, i figli e il fratello