Sassano, il fascino del trekking a cavallo tra natura e tradizione: successo per l’evento nel Vallo di Diano

Il territorio di Sassano si conferma protagonista della valorizzazione ambientale grazie al successo della giornata di trekking a cavallo svoltasi domenica 15 marzo. L’evento, che ha registrato una partecipazione entusiasta e numerosa, ha saputo fondere armoniosamente la pratica sportiva con la tutela del patrimonio naturalistico, partendo dalla località Caiazzano per esplorare i sentieri più suggestivi del comprensorio montano. L’iniziativa ha offerto ai cavalieri e agli appassionati un’esperienza immersiva, capace di esaltare la bellezza dei paesaggi locali attraverso la lente del turismo esperienziale.

Istituzioni e territorio: un legame indissolubile

A testimoniare l’importanza dell’evento per il tessuto sociale e promozionale del Vallo di Diano, hanno preso parte alla manifestazione l’assessore della Comunità Montana, Gaetano Spano, e il consigliere comunale di Sassano, Nicola Trotta. La presenza istituzionale ha inteso rimarcare la volontà degli enti locali di sostenere progetti orientati alla riscoperta delle tradizioni rurali e al rilancio delle risorse naturali dell’area.

L’assessore Gaetano Spano ha sottolineato il valore intrinseco di queste attività per la crescita del territorio: «Eventi come questo rappresentano un momento importante per il nostro territorio perché consentono di riscoprire e valorizzare il patrimonio ambientale e paesaggistico del Vallo di Diano attraverso attività sostenibili e legate alla tradizione, come il trekking a cavallo. È fondamentale sostenere queste iniziative che promuovono il turismo lento, la socialità e la conoscenza delle nostre bellezze naturali».

Sport e convivialità nel cuore della natura

Oltre alla componente sportiva, la giornata è stata caratterizzata da profondi momenti di aggregazione. Lo sviluppo del percorso lungo le aree montane di Sassano ha permesso ai partecipanti di godere di scorci di rara bellezza, culminando in momenti di ristoro che hanno rafforzato il senso di appartenenza alla comunità. Il successo dell’organizzazione è stato frutto di un impegno sinergico che non è passato inosservato alle autorità presenti.

«Un sentito ringraziamento va a Giuseppe Abbatemarco e Daniele Larmini, che con passione e dedizione hanno reso possibile questa splendida giornata di sport e convivialità. Iniziative come questa dimostrano quanto sia importante la collaborazione tra associazioni, cittadini e istituzioni per promuovere e far crescere il nostro territorio» ha concluso l’assessore Spano, evidenziando come la cooperazione sia la chiave per un modello di sviluppo turistico sostenibile e duraturo.