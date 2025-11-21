Sassano, auto fuori controllo finisce contro il cancello della chiesa: tanta paura ma nessun ferito

Incidente a Sassano: giovane perde il controllo dell'auto, urta una vettura e si schianta contro una chiesa. Illesi i conducenti, indagano i Carabinieri

A cura di Ernesto Rocco
Incidente Sassano

Momenti di paura ieri sera a Sassano, nello specifico lungo l’arteria provinciale che connette la località di Varco Notar Ercole alla frazione di Silla. Un incidente stradale, fortunatamente senza gravi conseguenze per le persone coinvolte, ha visto protagonista una Volkswagen Golf che, per cause ancora in fase di accertamento, ha terminato la sua corsa contro il cancello della chiesa evangelica locale.

La dinamica del sinistro

Secondo le prime ricostruzioni, alla guida della vettura si trovava un giovane di nazionalità indiana. La conducente avrebbe perso improvvisamente la stabilità del mezzo, innescando una carambola che ha coinvolto anche un secondo veicolo. La Golf, infatti, avrebbe inizialmente urtato una Kia, condotta da una donna residente a Sala Consilina, per poi proseguire la sua corsa fuori controllo fino all’impatto finale contro l’ingresso dell’edificio religioso.

Nessun ferito e l’intervento delle autorità

Nonostante la violenza dell’urto e la dinamica che ha visto l’auto colpire diversi punti della carreggiata prima di arrestarsi, non si registrano feriti. Illese le automobiliste.

Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Sala Consilina. I militari si sono occupati di effettuare i rilievi necessari per ricostruire con esattezza l’accaduto e di gestire la viabilità per permettere il ripristino della normale circolazione.

