Sarno, locale chiuso per 10 giorni: scatta la sospensione della licenza per motivi di sicurezza

Nella mattinata di oggi 7 gennaio 2026, la Polizia di Stato, con personale della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, coadiuvato da agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sarno, ha dato esecuzione a un provvedimento di sospensione della licenza per la durata di 10 giorni, ai sensi dell’Art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, nei confronti di un esercizio pubblico operante nel territorio del comune di Sarno.

L’operazione

Il provvedimento, adottato dal Questore della provincia di Salerno, è scaturito a seguito di una mirata attività istruttoria condotta dal Commissariato di Sarno, che ha evidenziato come il locale fosse divenuto luogo di ritrovo abituale di soggetti gravati da precedenti di polizia e teatro di episodi idonei a turbare l’ordine e la sicurezza pubblica.

Il provvedimento

La sospensione dell’attività rappresenta una misura di natura preventiva, finalizzata a interrompere situazioni di pericolo per la collettività e a ristabilire condizioni di legalità e sicurezza urbana. L’attività odierna rientra nel più ampio dispositivo di controllo del territorio predisposto dalla Questura di Salerno, volto alla tutela dell’ordine pubblico e alla prevenzione di fenomeni di criminalità, anche attraverso l’adozione di strumenti amministrativi previsti dalla normativa vigente.