Sapri, un nuovo apparecchio per il reparto di nefrologia

Un nuovo strumento multiparametrico è stato donato dall'associazione di volontariato "Carmine e Francesco Speranza" al reparto di nefrologia dell'ospedale di Sapri

A cura di Maria Emilia Cobucci

Un nuovo strumento multiparametrico è stato donato dall’associazione di volontariato “Carmine e Francesco Speranza” al reparto di Nefrologia dell’ospedale “Immacolata” di Sapri. Un gesto frutto della solidarietà di numerosi cittadini.

Il commento

“Sono iniziative estremamente significative per il presidio dell'”Immacolata” perché mettono in evidenza qual è l’attenzione da parte di Alfonso Speranza, respossabile dell’associazione “Carmine e Francesco Speranza”- ha affermato il vicedirettore Emidio Cianciola – Non è la prima volta che Alfonso mette a disposizione il suo tempo e il suo impegno per far sì che possano essere raccolti dei fondi con i quali prendere in considerazione le varie esigenze del nostro presidio”.

Uno strumento importante dunque per tutti i pazienti che devono necessariamente rivolgersi al reparto di Nefrologia per le cure necessarie.

L’importanza dell’apparecchio

“L’associazione “Carmine e Francesco Speranza” è sempre molto presente e quest’anno ci ha donato un apparecchio multiparametrico che svolgerà un ruolo importante nell’ambito della nostra attività – ha dichiarato il responsabile dell’unità operativa di Nefrologia Giovanni Bellotti – I nostri sono dei pazienti critici che devono essere monitorati continuamente, dato che è una terapia subintensiva. Sono questi “regali” che l’associazione “Speranza” fa all’utenza”.

Tanta la soddisfazione espressa dal vicepresidente dell’associazione “Carmine e Francesco Speranza” Alfonso Speranza, che da anni ormai organizza raccolte fondi per acquistare, e poi donare, apparecchiature anche all’ospedale “Immacolata” di Sapri.

“Noi come associazione privilegiamo sempre il nostro territorio rispetto a dei contesti più grandi perché c’èdavvero bidogno di un sostegno – ha infine aggiunto Alfonso Speranza – La donazione che abbiamo fatto è molto importante perché si tratta di uno strumento salva vita che siamo riusciti ad acquistare grazie alla generosità dei nostri concittadini”.

s
TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Pasquale Di Luccio

Capaccio Paestum, si ribaltò con il trattore il 26 maggio: morto Pasquale Di Luccio

Pasquale è deceduto poche ore fa lasciando la comunità di Capaccio Paestum…

A Vallo della Lucania il dialogo tra fede, ambiente e speranza: dieci anni di “Laudato Sì”

Un incontro con studenti, rappresentanti delle istituzioni e testimoni dell’impegno ambientale

“Detto tra Noi”, il salotto di Antonella&Roberta: dodicesima puntata

Il salotto di Detto tra Noi, condotto da Antonella Agresti e Roberta…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

InfoCilento - Canale 79
Canale79