Sapri, un nuovo apparecchio per il reparto di nefrologia

Un nuovo strumento multiparametrico è stato donato dall’associazione di volontariato “Carmine e Francesco Speranza” al reparto di Nefrologia dell’ospedale “Immacolata” di Sapri. Un gesto frutto della solidarietà di numerosi cittadini.

“Sono iniziative estremamente significative per il presidio dell'”Immacolata” perché mettono in evidenza qual è l’attenzione da parte di Alfonso Speranza, respossabile dell’associazione “Carmine e Francesco Speranza”- ha affermato il vicedirettore Emidio Cianciola – Non è la prima volta che Alfonso mette a disposizione il suo tempo e il suo impegno per far sì che possano essere raccolti dei fondi con i quali prendere in considerazione le varie esigenze del nostro presidio”.

Uno strumento importante dunque per tutti i pazienti che devono necessariamente rivolgersi al reparto di Nefrologia per le cure necessarie.

L’importanza dell’apparecchio

“L’associazione “Carmine e Francesco Speranza” è sempre molto presente e quest’anno ci ha donato un apparecchio multiparametrico che svolgerà un ruolo importante nell’ambito della nostra attività – ha dichiarato il responsabile dell’unità operativa di Nefrologia Giovanni Bellotti – I nostri sono dei pazienti critici che devono essere monitorati continuamente, dato che è una terapia subintensiva. Sono questi “regali” che l’associazione “Speranza” fa all’utenza”.

Tanta la soddisfazione espressa dal vicepresidente dell’associazione “Carmine e Francesco Speranza” Alfonso Speranza, che da anni ormai organizza raccolte fondi per acquistare, e poi donare, apparecchiature anche all’ospedale “Immacolata” di Sapri.

“Noi come associazione privilegiamo sempre il nostro territorio rispetto a dei contesti più grandi perché c’èdavvero bidogno di un sostegno – ha infine aggiunto Alfonso Speranza – La donazione che abbiamo fatto è molto importante perché si tratta di uno strumento salva vita che siamo riusciti ad acquistare grazie alla generosità dei nostri concittadini”.