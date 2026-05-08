Sapri, un gesto d’amore in Oncologia: l’associazione “Una Goccia nell’Oceano” dona shopper artigianali alle pazienti

Sono diversi i progetti che periodicamente l’associazione no-profit di Sapri “Una Goccia nell’Oceano” mette in campo, sempre a sostegno delle persone più bisognose e in difficoltà. Una nuova iniziativa ha riguardato questa mattina il reparto di Oncologia dell’ospedale “Immacolata” di Sapri.

Una shopper colorata, realizzata a mano dalle volontarie del laboratorio dell’associazione — Caterina, Flora, Angelina e Patrizia — è stata donata a tutte le donne, purtroppo oltre quaranta, che ogni giorno si sottopongono alle necessarie cure e alle dovute terapie oncologiche.

Un dono tra speranza e solidarietà

Una shopper realizzata con tanto amore, speranza, passione e solidarietà per tutte coloro che ogni giorno combattono una dura battaglia.

“Ringraziamo la dottoressa Roscigno che accoglie con entusiasmo e disponibilità le proposte dell’associazione — ha affermato la presidente Anna Petraglia — Con affetto infinito auguriamo alle tante amiche una veloce guarigione”.

Il ricordo e la ricorrenza

Un pensiero, infine, è stato rivolto a tutte le sostenitrici dell’associazione “Una Goccia nell’Oceano” che purtroppo non ci sono più. Un ricordo e una donazione che arrivano in un giorno particolare, dedicato alla Vergine Santa di Pompei.