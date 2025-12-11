Sapri, svolta per i servizi sociali: stabilizzato il personale del Piano di zona S9. Il Plauso della Cisl

La CISL FP Salerno ha espresso una forte soddisfazione in merito alla recente decisione intrapresa dal Piano di zona S9 dei Servizi Sociali di Sapri. L’ente ha infatti avviato le procedure per la stabilizzazione del personale precario, segnando un punto di svolta fondamentale per il welfare locale.

Secondo l’organizzazione sindacale, questo risultato possiede un grande valore intrinseco, poiché non solo tutela i lavoratori, ma garantisce soprattutto continuità, qualità e serenità nei servizi essenziali offerti quotidianamente ai cittadini del territorio.

Il ruolo delle istituzioni e del coordinamento

Il raggiungimento di questo obiettivo è stato reso possibile grazie alla sinergia tra le parti e alla volontà politica e tecnica di investire nelle risorse umane. La sigla sindacale ha voluto rivolgere un plauso specifico alla Coordinatrice Gianfranca Di Luca, sottolineando la professionalità e la determinazione dimostrate nella guida dell’intero percorso amministrativo.

Allo stesso modo, è stato evidenziato il ruolo cruciale del Sindaco Antonio Gentile, il quale ha sostenuto con ferma convinzione questa scelta. Si tratta di un atto di responsabilità che punta decisamente alla valorizzazione del capitale umano impiegato nel settore sociale.

Il messaggio ai lavoratori e l’impegno sindacale

In occasione di questo importante passaggio contrattuale, Vincenzo Della Rocca e Anna Ansalone, in rappresentanza della CISL FP Salerno, hanno voluto inviare i propri auguri ai dipendenti coinvolti. Per questi lavoratori, la firma del contratto a tempo indeterminato rappresenta un vero e proprio regalo da trovare “sotto l’albero”, definendolo come “un riconoscimento atteso, giusto e meritato per l’impegno dimostrato nel corso degli anni”.

La stabilizzazione viene letta dal sindacato come un atto concreto di giustizia sociale e un investimento strategico sul futuro dei servizi sociali dell’intero comprensorio.