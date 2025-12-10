Piano di Zona, stabilizzati 10 lavoratori: risultato storico per l’Ambito S9

“Oggi contiamo oltre trenta servizi attivi, un numero che testimonia non solo la crescita del Piano, ma la solidità della macchina organizzativa e la qualità del personale stabilizzato

A cura di Maria Emilia Cobucci

La stabilizzazione del personale del Piano di Zona S9 rappresenta un risultato storico per tutto il territorio dell’Ambito. Un traguardo che non riguarda solo i lavoratori, ma l’intero sistema dei servizi sociali, oggi più forte, più stabile e più capace di rispondere ai bisogni delle persone.” Lo dichiara la Coordinatrice dell’Ambito S9, Gianfranca Di Luca, evidenziando come questo risultato sia il frutto di una visione politica condivisa e di un lavoro tecnico costante.

L’impegno del Piano di Zona

“Oggi abbiamo una squadra vera, una squadra competente, che non si tira mai indietro. Professionisti che hanno attraversato anni di proroghe e incertezze senza mai perdere la fiducia né interrompere il proprio impegno. La loro determinazione – unita alla capacità di lavorare insieme – è la forza del nostro Piano.” La Coordinatrice sottolinea che molte figure, negli anni, hanno garantito continuità anche in situazioni difficilissime, come durante l’emergenza Covid, senza mai interrompere i servizi.

I servizi

“Oggi contiamo oltre trenta servizi attivi, un numero che testimonia non solo la crescita del Piano, ma la solidità della macchina organizzativa e la qualità del personale stabilizzato.” Un passaggio essenziale è stato il ruolo dei Sindaci dell’Ambito S9: “La stabilizzazione è stata possibile grazie alla scelta politica chiara e coraggiosa dei Sindaci, che hanno creduto nella necessità di garantire continuità ai servizi sociali. Un ringraziamento particolare va al Sindaco del Comune capofila, che ha mostrato visione, determinazione e volontà di costruire un sistema capace di andare avanti da solo, senza interferenze, con professionalità solide e stabili.”

Un risultato storico per l’ambito S9

Decisiva anche la compartecipazione finanziaria di tutti i Comuni dell’Ambito: “Questo risultato è il frutto di un impegno collettivo. Il Comune capofila e tutti i Comuni dell’Ambito hanno partecipato in modo determinante al processo di stabilizzazione, permettendo di trasformare la precarietà in un patrimonio stabile al servizio della comunità.”

La Coordinatrice conclude: “Oggi il Piano di Zona S9 è un sistema che cammina, cresce e funziona. Un Piano che può programmare, progettare e garantire servizi perché ha finalmente basi solide: una squadra stabile, competente e orgogliosa del proprio lavoro. È un risultato di cui tutto il territorio può andare fiero.”

