Sapri, scuola e lavoro: nasce il percorso formativo tra Confesercenti e l’istituto “Carlo Pisacane”

Un percorso formativo per rendere gli studenti sempre più attenti e pronti al mondo del lavoro. È questo l’obiettivo dell’accordo stipulato tra Confesercenti Sapri – Golfo di Policastro e l’Istituto d’Istruzione Superiore “Carlo Pisacane” di Sapri.

Il progetto

Un progetto di formazione scuola lavoro rivolto a tutti gli studenti, delle prime tre classi, appartenenti ai diversi corsi di studi dell’istituto “Carlo Pisacane”. Un obiettivo importante che permetterà agli studenti di acquisire sempre più competenze, attraverso corsi e-learning, grazie alle quali potranno rafforzare le loro numerose competenze digitali e tecnologiche.

Un progetto in sinergia

Per arrivare pronti alla seconda edizione del “Job day” che, come lo scorso anno, si terrà nel prossimo mese di Maggio. Un percorso formativo presentato nella mattinata di ieri da Confesercenti Sapri – Golfo di Policastro, rappresentata dalla presidente Gina Molinaro, con la partecipazione della responsabile dei servizi alle imprese di Confesercenti Salerno Maria Antonietta Aquino e del coordinatore di Confesercenti Assoturismo Domenico Cosenza presso l’IIS “Carlo Pisacane” e che fin da subito è stato approvato e sostenuto dalla Dirigente scolastica dell’IIS “Carlo Pisacane” di Sapri Maria Teresa Tancredi, entusiasta dell’importante progetto.