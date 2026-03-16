Sapri: prima tappa interzonale Campania Classe O’pen Skiff 2026

La Città di Sapri ha ospitato lo scorso fine settimana la prima tappa interzonale Campania classe O’pen Skiff 2026. Una manifestazione organizzata dal Circolo Nautico della città della Spigolatrice, diretto dal Presidente Luciano Pascarella, che ha visto la presenza di numerosi giovani velisti.

La manifestazione

Tutti gli atleti presenti, suddivisi in categoria under 13 e under 17, si sono sfidati nelle acque della baia di Sapri in prove tecniche e di abilità, dimostrando nonostante la tenera età molta preparazione e tanto spirito agonistico.

Il circolo nautico di Sapri, organizzatore dell’evento, ha inoltre gareggiato con quattro atleti, tutti piazzati nelle posizioni centrali della classifica. Mentre degno di nota è stato il terzo posto under 17 femminile conquistato dall’atleta Greta Tangari. Una regata inserita dunque nel circuito di tre regate interzonali in programma contemporaneamente in diverse aree d’Italia e considerata valida ai fini del ranking Nazionale della Federazione Italia Vela stagione 2026 classe O’pen Skiff.