Sapri, perde portafogli: bimbo lo ritrova e lo restituisce

Un cittadino di Sapri, il giornalista Mario Fortunato, di ritorno a casa in bicicletta, si è accorto di aver smarrito un portadocumenti contenente più di 100 euro. Nonostante un tentativo immediato di ripercorrere il tragitto, l’oggetto non è stato ritrovato, portando a una rassegnazione iniziale per la perdita.

Il ritrovamento

La sorpresa è giunta il giorno seguente, quando il portadocumenti è stato riconsegnato direttamente all’abitazione del cittadino da una rappresentante del Comando della Polizia Municipale di Sapri. La vigilessa ha spiegato che il ritrovamento era stato merito del figlioletto di un signore di nazionalità straniera, il quale aveva prontamente consegnato l’oggetto al padre. Un gesto di rara correttezza, che evidenzia l’educazione e la moralità del giovane e della sua famiglia.

Il ringraziamento pubblico

Fortunato ha espresso il suo profondo senso di gratitudine, ritenendo doveroso ringraziare pubblicamente gli autori di questo nobile gesto. Ha manifestato il desiderio di incontrarli per un caffè e scambiare un saluto, consolidando così il legame di stima generato dall’accaduto.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto anche alla vigilessa per la sua “solerzia” e professionalità nella gestione del ritrovamento e della restituzione. L’episodio sottolinea l’importanza di valori come l’onestà e la collaborazione civica, elementi fondamentali per il benessere di ogni comunità.