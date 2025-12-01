Sapri: nella Chiesa Immacolata deposta la corona benedetta dal Papa sulla Vergine Madre

Cerimonia di deposizione della corona sul capo della Vergine Santa, ieri pomeriggio nella Chiesa dell’Immacolata a Sapri.

Un momento di fede e devozione

In occasione della prima domenica di Avvento e della novena in onore della vergine Immacolata, la parrocchia a lei dedicata ha organizzato, nel corso della santa messa domenicale, un momento di profonda preghiera in onore della Vergine patrona della cittadina, sul cui capo è stata deposta la corona benedetta dal Santo Padre Leone XIV in occasione del pellegrinaggio organizzato dalla parrocchia la scorsa settimana.

Il messaggio del Vescovo, Antonio De Luca

Un momento di profondo amore per la Vergine dell’Immacolata officiato dal vescovo della Diocesi di Teggiano Policastro Monsignore Antonio De Luca. ” È un atto di gratitudine e di riconoscimento, è un tributo di Fede e di devozione di questa comunità, è un atto di affidamento alla madre di DIO affinché possa guardare e proteggere con speciale tenerezza la nostra comunità di Sapri, insieme ai nostri ragazzi e le nostre famiglie. Soprattutto aiutarci ad affrontare il futuro con la forza del Vangelo”, ha affermato il Vescovo De Luca.

Una momento di profonda devozione e dedizione alla Vergine Santa, voluto dal parroco della Chiesa dell’Immacolata Don Raffaele Brusco. “Noi sapresi siamo particolarmente legati all’immagine di Maria, all’immagine dell’Immacolata, protettrice e titolare della nostra parrocchia – ha poi aggiunto il parroco Don Raffaele – Questo legame con la Chiesa di Roma ci dice quanto noi cristiani siamo legati al Papa e al cammino della Chiesa universale.

Vogliamo inserirci in questo cammino Giubilare e di conversione quotidiana del nostro percorso cristiano e umano e ci teniamo a viverlo in questo momento di festa”.