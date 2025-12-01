Sapri: nella Chiesa Immacolata deposta la corona benedetta dal Papa sulla Vergine Madre

Una momento di profonda devozione e dedizione alla Vergine Santa, voluto dal parroco della Chiesa dell'Immacolata Don Raffaele Brusco

A cura di Maria Emilia Cobucci

Cerimonia di deposizione della corona sul capo della Vergine Santa, ieri pomeriggio nella Chiesa dell’Immacolata a Sapri.

Un momento di fede e devozione

In occasione della prima domenica di Avvento e della novena in onore della vergine Immacolata, la parrocchia a lei dedicata ha organizzato, nel corso della santa messa domenicale, un momento di profonda preghiera in onore della Vergine patrona della cittadina, sul cui capo è stata deposta la corona benedetta dal Santo Padre Leone XIV in occasione del pellegrinaggio organizzato dalla parrocchia la scorsa settimana.

Il messaggio del Vescovo, Antonio De Luca

Un momento di profondo amore per la Vergine dell’Immacolata officiato dal vescovo della Diocesi di Teggiano Policastro Monsignore Antonio De Luca. ” È un atto di gratitudine e di riconoscimento, è un tributo di Fede e di devozione di questa comunità, è un atto di affidamento alla madre di DIO affinché possa guardare e proteggere con speciale tenerezza la nostra comunità di Sapri, insieme ai nostri ragazzi e le nostre famiglie. Soprattutto aiutarci ad affrontare il futuro con la forza del Vangelo”, ha affermato il Vescovo De Luca.

Leggi anche:

Agropoli: mamma a 44 anni con i propri ovociti dopo due tentativi falliti

Il commento del parroco, Don Raffaele Brusco

Una momento di profonda devozione e dedizione alla Vergine Santa, voluto dal parroco della Chiesa dell’Immacolata Don Raffaele Brusco. “Noi sapresi siamo particolarmente legati all’immagine di Maria, all’immagine dell’Immacolata, protettrice e titolare della nostra parrocchia – ha poi aggiunto il parroco Don Raffaele – Questo legame con la Chiesa di Roma ci dice quanto noi cristiani siamo legati al Papa e al cammino della Chiesa universale.

Vogliamo inserirci in questo cammino Giubilare e di conversione quotidiana del nostro percorso cristiano e umano e ci teniamo a viverlo in questo momento di festa”.

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Enrico Padula

Il Liceo “Carlo Pisacane” di Padula accoglie il diplomatico Enrico Padula

L’incontro ha regalato agli studenti l’opportunità di esplorare da vicino il mondo…

Calcio Serie A

Sport, Terza categoria: il punto sul girone E

Dopo 5 giornate guida la classifica la formazione del Rofrano con 15…

Fisco, lavoro e legalità: a Capaccio l’incontro con il Viceministro all’economia, Maurizio Leo

Una mattinata di confronto tra istituzioni, esperti e rappresentanti del mondo agricolo…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.