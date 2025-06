Sapri: l’associazione Kool kids in città per un progetto di formazione e autonomie

È partito questa mattina, mercoledì 11 giugno, presso la struttura portuale di Sapri un progetto di formazione e consolidamento delle autonomie che ha come protagonisti i ragazzi della Kool kids.

Donato un defibrillatore

Un’associazione composta da tanti giovani affetti dalla sindrome di koolen Devries, malattia genetica rara, che hanno iniziato un percorso importante affinché possano essere sempre più autonomi e indipendenti. Tre i momenti fondamentali: la simulazione di un incidente, un soccorso e per finire la donazione alla città di Sapri, da parte dell’associazione, di un defibrillatore di ultima generazione installato sulla struttura portuale.

L’iniziativa

Un’iniziativa che oltre a coinvolgere appieno l’associazione Kool Kids ha visto la partecipazione della New Geo, della Polizia Stradale, della Capitaneria di Porto e dell’amministrazione comunale di Sapri guidata dal Sindaco Antonio Gentile. “Quest’anno abbiamo voluto rendere più finalità la nostra presenza sul territorio – ha affermato Giovanni Cariello componente dell’associazione – Per tale motivo abbiamo inscenato un incidente stradale e un soccorso, in maniera tale che i ragazzi non si trovino impreparati davanti a tali situazioni”.

Entusiasti i ragazzi della Kool kids che hanno partecipato attivamente all’iniziativa.