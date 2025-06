Cilento: 3 Comuni cardioprotetti grazie ai defibrillatori installati dall’associazione “La Panchina” e InfoCilento

Nuovi defibrillatori per le comunità cilentane. Questa mattina si è tenuta l’inaugurazione degli apparecchi salvavita installati in tre comuni collinari: Ogliastro Cilento, Prignano Cilento e Laureana Cilento.

Un progetto in sinergia tra l’Associazione La Panchina e InfoCilento

L’iniziativa è stata promossa dall’associazione La Panchina, che negli anni ha posizionato oltre cinquanta defibrillatori nei comuni della provincia salernitana, rendendoli cardioprotetti. A sostenere il progetto, l’editore di InfoCilento, Domenico Cerruti, il quale ha dichiarato: «Stiamo lavorando per rendere InfoCilento leader non solo nell’informazione, ma anche nelle iniziative sociali».

Ad Ogliastro Cilento gli apparecchi sono stati installati nelle frazioni di Eredita e Finocchito. A Prignano Cilento, invece, il defibrillatore è stato collocato all’ingresso della casa comunale, mentre un secondo entrerà presto in funzione nei pressi della chiesa dedicata a San Nicola. Infine, a Laureana Cilento, l’installazione è avvenuta dinanzi alla sede della Comunità Montana Alento – Monte Stella.

La cerimonia di inaugurazione

All’inaugurazione erano presenti il vicesindaco di Ogliastro Cilento, Debora Longo, e l’intera giunta comunale di Prignano Cilento, composta dal sindaco Michele Chirico, dal vicesindaco Angelo Perrone e dall’assessore Fernanda Carola. A rappresentare la Comunità Montana, infine, Giovanni Grambone, responsabile dell’area tecnica dell’ente.

Per l’associazione La Panchina ha presenziato alla cerimonia Emilia Verderame, che ha annunciato per il 12 luglio la tradizionale giornata Per la Vita e per Vito, che si svolgerà nel comune di Albanella e consentirà di raccogliere fondi per le prossime iniziative dell’associazione.