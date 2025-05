Cilento: tre nuovi defibrillatori grazie all’associazione La Panchina e InfoCilento

Ritorna la tanto attesa Giornata per la Vita e per Vito, iniziativa solidale promossa dall’associazione La Panchina ODV. L’evento, quest’anno, si terrà Sabato 12 luglio, a Borgo San Cesareo di Albanella, nella piazza centrale della frazione albanellese, i volontari dell’associazione saranno pronti ad accogliere i visitatori per promuovere l’iniziativa destinata alla cardioportezione del Cilento.

Patrocinano l’iniziativa: Il Parco del Cilento, Vallo di Diano e Monti Alburni, il Comune di Albanella e il Comune di Laurino.

Nuovi defibrillatori in Cilento

Menzione speciale per gli ultimi obiettivi raggiunti dall’Associazione La Panchina: l’installazione di quattro nuovi defibrillatori a Ogliastro, Laureana Cilento e Prignano Cilento – un passo avanti per la sicurezza del territorio, il commento della Presidente Emilia Verderame

Due dispositivi sono stati posizionati a Ogliastro Cilento, uno a Laureana Cilento e uno a Prignano Cilento. L’iniziativa è stata realizzata grazie alla sinergia tra le amministrazioni comunali di Ogliastro Cilento e Prignano Cilento, la Comunità Montana, e il supporto determinante di Info Cilento (con l’editore Domenico Cerruti) di diverse aziende locali e di tanti cittadini che hanno contribuito acquistando i biglietti della lotteria benefica. La cerimonia di inaugurazione si terrà il prossimo 3 giugno a partire dalle ore 10, prima ad Ogliastro Cilento e poi a Prignano.

La Giornata per la Vita e per Vito

La Giornata per la Vita e per Vito, invece, sarà un evento benefico unico ed essenziale per tutto il territorio cilentano.

Grazie a tutti coloro che continuano a sostenere La Panchina ODV, la stessa è sempre riuscita a realizzare gli obiettivi prefissati. E tra gli obiettivi di quest’anno ci sono la sostituzione di due Dae a Laurino e l’acquisto di un elettrocardiografo per le giornate della prevenzione, organizzate con la collaborazione dell’associazione Carmine Speranza di Torre Orsaia e la preziosa partecipazione di tanti medici specialisti.

Per la Giornata per la Vita e per Vito tante novità, ma anche solide certezze, come l’area giochi attrezzata per i bambini, i laboratori creativi e altre sorprese. Sempre presente l’area food che si arricchirà di nuovi piatti. E poi, per il Concerto per la Vita si esibiranno sul palco Gnut e Tartaglia Aneuro.