Sapri: l’ASD Baskin Golfo di Policastro è pronta per il nuovo campionato

È ripartita ufficialmente ieri la nuova stagione di basket inclusivo dell’ASD Baskin Golfo di Policastro. Una realtà nata lo scorso anno ma che ha già raggiunto traguardi importanti, regalando tante emozioni a tutti i partecipanti.

L’obiettivo

“Il nostro obiettivo principale è sempre quello di divertirci, di giocare e di stare insieme – ha affermato il presidente dell’ASD Baskin Golfo di Policastro Antonio Pitta – Quest’anno sicuramente sarà più difficile, perché confermarsi è sempre più complicato, ma la voglia di giocare e di confrontarci con i nostri avversari è sempre tanta.”

Un percorso che va sempre meglio e che conquista sempre più giocatori e tifosi. “Chi inizia a giocare con noi si diverte e capisce quanto è meraviglioso questo sport – ha poi aggiunto Pitta – È uno sport che sta crescendo in tutta la regione Campania. È uno sport che unisce e permette ai ragazzi con disabilità, che giocano in questa squadra, di stare insieme e tutto questo è fondamentale per loro”.