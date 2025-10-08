Sapri, ladri di biciclette: individuati e denunciati i due responsabili

È senza sosta l’attività degli uomini della Polizia Ferroviaria di Sapri con il fine ultimo di debellare il fenomeno del furto di biciclette, ormai sempre più diffuso.

La ricostruzione

A tal proposito, gli agenti della Polizia Ferroviaria, diretti dal Sostituto Commissario Carmine Nicodemo, sono riusciti a ricostruire il furto di una bicicletta avvenuto lo scorso 23 Agosto a Sapri e al contempo anche a denunciare l’autore del misfatto. Si tratta di un 21enne di origine marocchine, senza fissa dimora, che rintracciato è stato successivamente denunciato all’autorità giudiziaria. E non solo.

Gli agenti della Polizia ferroviaria sono riusciti anche ad incastrare un 40enne del Golfo di Policastro, già pregiudicato, per il furto di una bicicletta elettrica avvenuto a Sapri lo scorso 29 settembre. L’autore del reato è stato denunciato a piede libero. La refurtiva invece è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario.