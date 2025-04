Sapri: il giovane attore e musicista Francesco Del Gaudio ospite al seminario jazz dell’Istituto Carlo Pisacane

L’Istituto Carlo Pisacane di Sapri, guidato con competenza e passione dalla dirigente scolastica professoressa Franca Principe, ospiterà martedì 8 aprile un prestigioso seminario dedicato alla musica jazz, promosso dall’indirizzo Liceo Musicale.

Ospite l’attore Francesco Del Gaudio: il “Peppino di Capri” di Raiuno

Per l’occasione, gli studenti avranno l’opportunità di incontrare un ospite d’eccezione: Francesco Del Gaudio, attore e musicista originario di Pompei, recentemente protagonista del biopic Champagne, in onda su RaiUno, dedicato alla vita e alla carriera di Peppino di Capri.

La carriera

Del Gaudio vanta un’intensa carriera cinematografica con ruoli in produzioni come Benvenuti in casa Esposito (2021), La sposa (2022) e Inganno (2024). Accanto alla recitazione, ha coltivato una profonda passione per la musica, studiando e suonando diversi strumenti fin dall’infanzia. L’incontro rappresenterà un’opportunità unica per gli studenti del Liceo Musicale, che potranno confrontarsi con un artista capace di coniugare recitazione e musica in un percorso professionale di grande spessore. Del Gaudio racconterà la sua esperienza sul set di Champagne, approfondendo la sfida di interpretare Peppino di Capri lungo tre decenni di carriera e condividendo il lavoro svolto sulla voce, sul canto e sull’esecuzione delle celebri canzoni dell’artista.

L’evento

La giornata si concluderà con un imperdibile evento aperto al pubblico: alle ore 18:00, presso il Cineteatro Tempio del Popolo di Policastro Bussentino, Francesco Del Gaudio e la sua band si esibiranno in un concerto dedicato al jazz e alla musica d’autore, offrendo un’esperienza musicale di altissimo livello. L’iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune di Santa Marina, che, insieme alla dirigenza scolastica dell’Istituto Pisacane, conferma il proprio impegno nella promozione culturale e nella valorizzazione delle arti. Un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati di musica e spettacolo, nel segno della crescita artistica e della condivisione tra generazioni.