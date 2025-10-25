Sapri, Gentile su elezioni regionali: “pieno supporto solo al presidente Fico”

La campagna elettorale per le prossime elezioni regionali è entrata ormai nel vivo.

A distanza di un mese esatto al voto, attraverso il quale verrà eletto il nuovo governatore della regione Campania e la nuova squadra di Governo, il Sindaco di Sapri Antonio Gentile ha assunto una posizione ben precisa sul candidata al quale andrà il duo supporto.

Le dichiarazioni

“La posizione assunta in vista delle prossime elezioni comunali è netta e consequenziale rispetto a quanto subito come territorio soprattutto negli ultimi mesi – ha affermato il Sindaco Antonio Gentile – C’è un supporto pieno al presidente Roberto Fico ma chiederò di non esprimere nessuna preferenza per i consiglieri regionali come già detto precedentemente. Il territorio è a disposizione dei consiglieri regionali candidati che dovranno canalizzare i loro consensi in maniera diretta. Il mio apporto, in questa campagna elettorale, sarà direttamente per il presidente Fico ché ha già preso degli impegni per la Sanità pubblica, per le aree interne e per altre iniziative. Non vediamo la stessa attenzione nell’altro candidato alla presidenza regionale per il territorio e soprattutto per la Sanità. La speranza è che questi territori, fatti di tante peculiarità e specificità, vengano esaltati affinché si eviti lo spopolamento affinché continuino ad essere forniti servizi di qualità”.