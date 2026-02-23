Sapri, cultura e memoria al Cine-teatro Ferrari: Don Roberto Faccenda presenta “A(r)marsi con cinque ciottoli”

Il panorama culturale del Cilento si arricchisce di un appuntamento di profondo spessore umano e sociale. Venerdì 27 febbraio, alle ore 17:30, la cornice del Cine-teatro “Ferrari” di Sapri ospiterà la presentazione del volume “A(r)marsi con cinque ciottoli”, opera firmata da Don Roberto Faccenda, stimato parroco e padre spirituale dell’U.S. Salernitana 1919. L’evento, curato dall’associazione Radici del Bulgheria Aps sotto l’egida del presidente Angelo Carelli, si propone come un crocevia tra letteratura, impegno civile e memoria collettiva.

Il potere dei legami nell’opera di Don Roberto Faccenda

Il libro di Don Faccenda si configura come un viaggio introspettivo e pastorale che indaga la natura dei legami affettivi e la potenza della solidarietà umana. Attraverso la metafora del “lancio dei ciottoli”, l’autore invita a una riflessione sulla continuità delle relazioni e sulla necessità di riscoprire l’autenticità nel quotidiano. Come suggerisce il titolo stesso, l’opera emerge come “un ponte tra esperienze di vita, comunità e memoria collettiva”, offrendo una bussola etica per orientarsi nelle complessità dei rapporti moderni.

Un parterre istituzionale per il dialogo culturale

L’incontro si aprirà con i saluti istituzionali del sindaco di Sapri, Antonio Gentile, e di Pietro Saggese, presidente del Comitato locale della Croce Rossa Italiana. A rappresentare la comunità religiosa sarà presente Don Raffaele Brusco, parroco di Sapri, mentre l’introduzione dei lavori sarà affidata ad Angelo Carelli. Il cuore del dibattito vedrà il giornalista Daniele Gaudieri dialogare con figure di spicco del mondo scolastico, tra cui Maria Teresa Tancredi, dirigente dell’I.I.S. “C. Pisacane”, e Corrado Limongi, dirigente dell’I.I.S. “Leonardo Da Vinci”.

L’omaggio a Gerardo Salvucci: una vita tra sport e dedizione

Un segmento di particolare rilievo emotivo sarà dedicato alla memoria di Gerardo Salvucci, indimenticato magazziniere del Sapri Calcio e della Salernitana, figura simbolo di dedizione sportiva e umana. Il ricordo di Salvucci sarà affidato a un confronto coordinato dal giornalista Vito Sansone, che vedrà la partecipazione dello stesso Don Roberto Faccenda insieme a rappresentanti dell’associazionismo sportivo locale: Palmira Congiusti (Napoli Club Sapri), Egidio De Luca (Juventus Club Sapri) e Andrea Griscuolo (Salernitana Club 2010). L’obiettivo è ripercorrere, attraverso aneddoti e testimonianze, il valore di chi ha servito con silenziosa passione la propria comunità.