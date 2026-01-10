Sapri, barriera di massi a San Francesco: intervento per salvare il litorale dalle mareggiate

Un intervento che si è reso necessario per tamponare alle problematiche legate alla scomparsa della spiaggia nella zona ex Agip

Maria Emilia Cobucci
Sapri

Una vera e propria barriera di massi è stata posizionata sulla spiaggia di San Francesco, a Sapri, per proteggere la carreggiata dell’invasione del mare.

L’intervento

Un’operazione che si è resa necessaria dopo gli ultimi avvenimenti che hanno riguardato il litorale saprese e in particolare la spiaggia in località San Francesco, quasi del tutto scomparsa con le ultime mareggiate, e realizzata attraverso un progetto sperimentale di risanamento idrogeologico e idraulico del centro abitato di Sapri. Un intervento che si è reso necessario per tamponare alle problematiche legate alla scomparsa della spiaggia nella zona ex Agip.

Posizionata barriera di massi

Una barriera di massi posizionata in maniera strategica e che, secondo quanto stabilito nella determinazione comunale dei giorni scorsi, verrà successivamente utilizzata per la realizzazione di un pennello a protezione del Vallone Ischitello, sempre nel quadro di un progetto di risanamento  idrogeologico e idraulico del litorale saprese.

Intanto il maltempo imperversa su tutto il litorale Cilento con forti raffiche di vento e mare molto agitato.

