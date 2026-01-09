Sapri, al via le attività di restauro della Chiesa “Santa Croce”, il sindaco Gentile: restituiremo un monumento identitario

Un luogo di culto chiuso dal 2018 a causa di diverse crepe che nel tempo ne hanno minato la stabilità

Maria Emilia Cobucci

Uno dei simboli della città di Sapri è rappresentato dal complesso di Santa Croce che comprende anche la sua Chiesa, punto di riferimento artistico e culturale per la cittadina del Golfo di Policastro. Un luogo di culto chiuso dal 2018 a causa di diverse crepe che nel tempo ne hanno minato la stabilità e che, secondo quanto dichiarato dal Sindaco Antonio Gentile, verrà restituito, nei prossimi mesi, alla fruizione dei cittadini.

Un momento atteso da tempo

“Il processo per l’inizio delle attività di restauro della Chiesa di Santa Croce è in corso – ha affermato il primo cittadino – Abbiamo atteso nelle scorse settimane l’ultimo parere per procedere con le attività propedeutiche al restauro. È stato ripresentato dagli uffici il progetto esecutivo che è stato riapprovato dalla giunta e adesso sono in corso le attività per l’affidamento e l’inizio dei lavori. Sappiamo che il cronoprogramma per il completamento dei lavori è molto stringente, ma c’era la necessità di reperire tutti i pareri per potere intervenire.

La Chiesa di “Santa Croce” rappresenta un punto di attrazione per la nostra città. Adesso c’è solo da correre per restituire alla fruizione pubblica un nostro monumento che è estremamente bello e identitario”, conclude il primo cittadino.

