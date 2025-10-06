Sapri: 100 studenti della John Cabot University per un interscambio culturale

Un progetto realizzato attraverso la stretta collaborazione tra l'Università John Cabot di Roma, l'IIS "Leonardo da' Vinci", i comuni di Sapri e Vibonati e il circolo nautico di Sapri

A cura di Maria Emilia Cobucci

Sono 100 gli studenti della John Cabot University di Roma accolti lo scorso weekend dagli studenti dell’Istituto “Leonardo Da “Vinci” di Sapri per una rassegna di sport, dialogo e cultura.

Il progetto

L’iniziativa inserita in un’attività didattica di “formazione scuola lavoro” è stata finalizzata a promuovere oltre che lo scambio linguistico anche la capacità di integrazione sociale e lavoro di squadra, attraverso lo sport con sette diverse discipline: calcio a 11, Calcio a 5, padel, tennis, cheerleader, basket e pallavolo. Un progetto realizzato attraverso la stretta collaborazione tra l’Università John Cabot di Roma, l’IIS “Leonardo da’ Vinci”, i comuni di Sapri e Vibonati e il circolo nautico di Sapri.

Uno scambio interculturale

“Un’esperienza in chiave internazionale” come sottolineato dal Dirigente scolastico del Leonardo Da Vinci Corrado Limongi che ci ha tenuto a sottolineare l’importanza dello scambio culturale e del progetto per gli studenti e per il territorio. Un interscambio culturale tra giovani studenti che si ripete ormai da diversi anni e che attraverso lo sport unisce tutti i giovani partecipanti entusiasti, ogni anno, dell’iniziativa alla quale hanno preso parte.

