Cronaca

Sanza: domani l’ultimo saluto ad Antonio Pesce, il 67enne trovato carbonizzato nella sua abitazione

Domani i funerali di Antonio Pesce, il 67enne di Sanza deceduto nel drammatico incendio della sua abitazione. La comunità si stringe attorno alla famiglia per l’addio

Erminio Cioffi

Sarà una giornata di dolore e raccoglimento quella di domani, martedì 31 marzo, a Sanza, dove la comunità si stringerà attorno alla famiglia di Antonio Pesce, il 67enne tragicamente scomparso domenica.

Il decesso

Dell’uomo non si avevano più notizie da domenica 22 marzo, quando si era recato a votare in occasione del Referendum. Il silenzio prolungato ha destato preoccupazione tra i familiari, residenti fuori paese, che hanno deciso di allertare le Forze dell’Ordine.

I Carabinieri della locale Stazione, intervenuti presso l’abitazione dell’uomo, hanno fatto la drammatica scoperta: il corpo di Antonio Pesce era riverso a terra, carbonizzato. Secondo una prima ricostruzione, il 67enne sarebbe caduto nel fuoco del camino, senza avere la possibilità di salvarsi.

Gli accertamenti e le esequie

Dopo gli accertamenti disposti dalla Procura, la salma è stata restituita ai familiari per consentire la celebrazione delle esequie.

I funerali si terranno domani mattina alle ore 10.30 presso la chiesa di San Francesco.

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