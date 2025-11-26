Sant’Arsenio, nuovo servizio di raccolta rifiuti: novità e tolleranza zero per gli incivili

Dal mese di settembre il servizio di raccolta rifiuti sul territorio comunale di Sant’Arsenio è stato completamente riorganizzato, con l’introduzione di importanti novità che mirano a rendere più efficiente e sostenibile la gestione dei rifiuti.

Le novità introdotte

Compostiere domestiche : i cittadini avranno la possibilità di dotarsi di compostiere per ridurre i rifiuti organici e trasformarli in risorsa utile per il giardino o l’orto.

: i cittadini avranno la possibilità di dotarsi di compostiere per ridurre i rifiuti organici e trasformarli in risorsa utile per il giardino o l’orto. Contenitori semi-interrati : installati in vari punti del paese, permetteranno una raccolta differenziata più ordinata e igienica, riducendo l’impatto visivo e gli odori.

: installati in vari punti del paese, permetteranno una raccolta differenziata più ordinata e igienica, riducendo l’impatto visivo e gli odori. Spazzatrice meccanizzata: un nuovo mezzo dedicato alla pulizia delle strade garantirà maggiore decoro urbano e una manutenzione costante del territorio comunale.

L’appello alla cittadinanza

Durante la conferenza stampa di presentazione, i relatori hanno ribadito più volte l’importanza di una corretta differenziazione dei rifiuti. Solo con la collaborazione attiva dei cittadini, infatti, sarà possibile rendere efficace il nuovo sistema e migliorare la qualità della vita in paese.

Controlli e sanzioni

La società R.A.F. Ecologia, incaricata del servizio, insieme alla Polizia Municipale di Sant’Arsenio, guidata dal comandante Andrea Santoro, avvierà controlli mirati per verificare il rispetto delle regole.

Tolleranza zero per chi abbandona rifiuti in maniera indiscriminata sul territorio comunale. Sono previste sanzioni per i trasgressori, a tutela dell’ambiente e del decoro urbano.

Un impegno condiviso

Il nuovo servizio rappresenta un passo avanti significativo per Sant’Arsenio, ma il successo dipenderà dalla responsabilità collettiva. La sfida è trasformare la raccolta differenziata in un gesto quotidiano di civiltà, capace di garantire un futuro più pulito e sostenibile per l’intera comunità.