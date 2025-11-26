Sant’Arsenio, nuovo servizio di raccolta rifiuti: novità e tolleranza zero per gli incivili

Interessanti novità per migliorare la qualità di vita dei cittadini

A cura di Comunicato Stampa
Sant'Arsenio, conferenza nuovo sistema rifiuti

Dal mese di settembre il servizio di raccolta rifiuti sul territorio comunale di Sant’Arsenio è stato completamente riorganizzato, con l’introduzione di importanti novità che mirano a rendere più efficiente e sostenibile la gestione dei rifiuti.

Le novità introdotte

  • Compostiere domestiche: i cittadini avranno la possibilità di dotarsi di compostiere per ridurre i rifiuti organici e trasformarli in risorsa utile per il giardino o l’orto.
  • Contenitori semi-interrati: installati in vari punti del paese, permetteranno una raccolta differenziata più ordinata e igienica, riducendo l’impatto visivo e gli odori.
  • Spazzatrice meccanizzata: un nuovo mezzo dedicato alla pulizia delle strade garantirà maggiore decoro urbano e una manutenzione costante del territorio comunale.

L’appello alla cittadinanza

Durante la conferenza stampa di presentazione, i relatori hanno ribadito più volte l’importanza di una corretta differenziazione dei rifiuti. Solo con la collaborazione attiva dei cittadini, infatti, sarà possibile rendere efficace il nuovo sistema e migliorare la qualità della vita in paese.

Controlli e sanzioni

La società R.A.F. Ecologia, incaricata del servizio, insieme alla Polizia Municipale di Sant’Arsenio, guidata dal comandante Andrea Santoro, avvierà controlli mirati per verificare il rispetto delle regole.

Leggi anche:

Sala Consilina, atto vandalico contro la cassetta dell’ascolto: indignazione del Forum dei Giovani

Tolleranza zero per chi abbandona rifiuti in maniera indiscriminata sul territorio comunale. Sono previste sanzioni per i trasgressori, a tutela dell’ambiente e del decoro urbano.

Un impegno condiviso

Il nuovo servizio rappresenta un passo avanti significativo per Sant’Arsenio, ma il successo dipenderà dalla responsabilità collettiva. La sfida è trasformare la raccolta differenziata in un gesto quotidiano di civiltà, capace di garantire un futuro più pulito e sostenibile per l’intera comunità.

Continua a leggere su InfoCilento.it

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ebolitana, scoppia il caso strutture: “Dirceu” allagato e squadra costretta ad emigrare

Duro comunicato del club che denuncia l'impraticabilità dei campi e del sottopasso.…

Giovane di Auletta morì dopo una caduta dalla moto: al via il processo per omicidio stradale

Il processo si è aperto a carico di un 39enne di Campagna…

San Mauro Cilento, frana di nuovo la SP448: l’arteria era stata già oggetto di lavori un anno fa

L’ultima frana ha scatenato l’ira dei residenti: “La solita vergogna dei lavori…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

InfoCilento - Canale 79
Canale79