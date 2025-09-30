Sant’Arsenio, nuovo assetto politico dopo la sfiducia a Vricella: Rosangela Macchia è vicesindaco, entra in giunta anche Luigi Biscotti

L'obiettivo dichiarato del sindaco è “rafforzare l’efficacia amministrativa e garantire un governo coeso”

Nuova Giunta a Sant'Arsenio

Rinnovata la squadra amministrativa a Sant’Arsenio. Dopo la mozione di sfiducia presentata da sette consiglieri contro Andrea Vricella, ex assessore e vicesindaco, il sindaco Donato Pica ha varato la nuova Giunta comunale.

La squadra

Alla guida della squadra, come vicesindaco, è stata nominata Rosangela Macchia, giovane consigliera comunale, alla quale sono state affidate deleghe di peso: finanze, personale, tributi, innovazione e digitalizzazione. La sua nomina segna un momento storico per il Comune: è la prima donna a ricoprire il ruolo di vicesindaco nella storia di Sant’Arsenio.

Accanto a lei entra in Giunta anche Luigi Biscotti, ex presidente del Consiglio comunale, con competenze su politiche giovanili, eventi, decoro urbano e gestione del patrimonio pubblico.

La nuova configurazione

La nuova configurazione dell’esecutivo segue la revoca ufficiale delle precedenti deleghe, avvenuta lo scorso 22 settembre, a seguito delle frizioni interne alla maggioranza. L’obiettivo dichiarato del sindaco è “rafforzare l’efficacia amministrativa e garantire un governo coeso”.

Le nomine saranno comunicate formalmente nel prossimo Consiglio comunale, come previsto dalla normativa vigente. Intanto, la nuova Giunta si distingue anche per l’età media più bassa mai registrata a Sant’Arsenio, con l’intento di dare un segnale di rinnovamento e dinamismo all’azione amministrativa.

