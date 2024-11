Buonabitacolo: Nuovo assetto della Giunta comunale

Il Comune di Buonabitacolo verso una riorganizzazione amministrativa. Il sindaco Giancarlo Guercio, con l’obiettivo di rafforzare la squadra di governo e sostituire i componenti dell’esecutivo dimissionari, ha proceduto alla nomina di un nuovo vicesindaco e di un nuovo assessore.

L’architetto Ernesto Alfano è il nuovo vicesindaco

L’incarico di vicesindaco è stato affidato all’architetto Ernesto Alfano. Questa nomina, secondo il sindaco Guercio, garantirà una maggiore attenzione alle tematiche legate all’urbanistica e al territorio, settori fondamentali per lo sviluppo del comune.

L’insegnante Gerardina Ceglia entra in Giunta

L’insegnante Gerardina Ceglia è la nuova assessore della Giunta comunale. La sua esperienza nel campo dell’educazione e della formazione sarà un valore aggiunto per l’amministrazione comunale, in particolare per le politiche rivolte ai giovani e alla scuola.

Un Consiglio comunale per fare il punto della situazione

Entro la fine dell’anno, il sindaco ha convocato un Consiglio comunale straordinario. L’obiettivo è quello di presentare le nuove nomine, definire i ruoli e le funzioni di ciascun componente della Giunta e dei consiglieri comunali, e soprattutto superare le tensioni interne che avevano caratterizzato l’amministrazione negli ultimi mesi.

Di recente avevano rassegnato le dimissioni la vicesindaca Enza Basile.