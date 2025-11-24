Sant’Arsenio: nuovi fondi per strade, sport e riqualificazione urbana, interventi strategici per la comunità

Importanti novità sul fronte dei lavori pubblici a Sant’Arsenio. Il Comune ha ottenuto dalla Regione Campania un nuovo finanziamento destinato al riammagliamento della Strada Provinciale 352, nel tratto che va dall’incrocio con Via Fosso del Mulino fino alla zona industriale di Polla. Un intervento atteso, che punta a migliorare la viabilità e la sicurezza lungo un collegamento strategico.

Importanti novità anche per lo sport

Buone notizie anche per lo sport: è stato infatti emanato il decreto di finanziamento, con fondi europei, per il primo lotto di interventi al Campo Sportivo “Fratelli Cardiello”, dove verrà completato l’impianto di pubblica illuminazione.

Ulteriori risorse sono in arrivo per l’area Difesa, da anni in attesa di un vero rilancio. Qui è previsto un investimento di circa 600mila euro per la bonifica, il recupero e la rifunzionalizzazione della zona dove sorgeva la palestra crollata dopo la nevicata del 2005.

L’area sarà messa in sicurezza e dotata di nuove strutture sportive, restituendo così alla comunità uno spazio attrezzato e pienamente fruibile.