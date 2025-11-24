Sant’Arsenio: nuovi fondi per strade, sport e riqualificazione urbana, interventi strategici per la comunità

Tra gli interventi, il riammagliamento della strada provinciale 352

A cura di Comunicato Stampa
Donato Pica

Importanti novità sul fronte dei lavori pubblici a Sant’Arsenio. Il Comune ha ottenuto dalla Regione Campania un nuovo finanziamento destinato al riammagliamento della Strada Provinciale 352, nel tratto che va dall’incrocio con Via Fosso del Mulino fino alla zona industriale di Polla. Un intervento atteso, che punta a migliorare la viabilità e la sicurezza lungo un collegamento strategico.

Importanti novità anche per lo sport

Buone notizie anche per lo sport: è stato infatti emanato il decreto di finanziamento, con fondi europei, per il primo lotto di interventi al Campo Sportivo “Fratelli Cardiello”, dove verrà completato l’impianto di pubblica illuminazione.

Ulteriori risorse sono in arrivo per l’area Difesa, da anni in attesa di un vero rilancio. Qui è previsto un investimento di circa 600mila euro per la bonifica, il recupero e la rifunzionalizzazione della zona dove sorgeva la palestra crollata dopo la nevicata del 2005.

Leggi anche:

Sala Consilina, sorpasso azzardato provoca pauroso incidente: 3 auto distrutte

L’area sarà messa in sicurezza e dotata di nuove strutture sportive, restituendo così alla comunità uno spazio attrezzato e pienamente fruibile.

Continua a leggere su InfoCilento.it

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Violenza sulle donne

“L’ultima”: a Casal Velino uno spettacolo contro la violenza di genere

L'iniziativa rientra nell'ambito delle iniziative per la Giornata internazionale per l’eliminazione della…

Bruno Tierno

Sant’Angelo a Fasanella: Bruno Tierno tra i 35 giovani amministratori scelti per la Scuola Internazionale ANCI

Un riconoscimento di grande prestigio che porterà nuove idee e opportunità, rafforzando…

Unisa

Università di Salerno, ritardi nelle borse di studio: studenti senza mensa gratuita

«Il diritto allo studio non può essere subordinato a inefficienze amministrative»

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

InfoCilento - Canale 79
Canale79