Sant’Arsenio, nuova viabilità in paese: il Sindaco Pica invita alla prudenza e al rispetto delle regole

L’obiettivo è duplice: rendere la circolazione più fluida e, soprattutto, garantire maggiore sicurezza per automobilisti e pedoni

A cura di Federica Pistone

Dopo un recente incidente stradale verificatosi nel centro urbano, l’amministrazione comunale di Sant’Arsenio torna a sollecitare l’attenzione dei cittadini sul tema della sicurezza stradale. Il Sindaco Donato Pica, in una dichiarazione pubblica, ha richiamato al senso di responsabilità collettiva e al rispetto del nuovo piano di viabilità messo in atto sul territorio comunale.

Le novità

Tra le modifiche introdotte, spicca l’istituzione di un senso unico su via Unità Italiana, a partire dalla Chiesa Madre di Santa Maria Maggiore, che va ad aggiungersi a quello già attivo su via San Sebastiano. L’obiettivo è duplice: rendere la circolazione più fluida e, soprattutto, garantire maggiore sicurezza per automobilisti e pedoni.

Il primo cittadino ha ribadito l’impegno dell’amministrazione nel monitorare l’efficacia delle nuove disposizioni, potenziando i controlli tramite la Polizia Municipale e valutando l’eventuale installazione di ulteriore segnaletica.

“Le regole – ha affermato Pica – non bastano da sole: serve la piena collaborazione di tutti. Il rispetto del codice della strada e delle nuove indicazioni non è solo un obbligo, ma un atto di civiltà e tutela della propria e altrui incolumità”.

