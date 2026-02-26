Sant’Arsenio, l’IPSEOA “Sacco” domina a Caserta: pioggia di premi al GP Next Generation Bartender

L’I.S.I.S. “G. Ferraris” di Caserta ha ospitato la terza tappa del prestigioso concorso “GP Next Generation Bartender”, un evento di riferimento per i futuri talenti del settore beverage. Tra shaker, decorazioni ricercate e tecniche innovative, gli studenti dell’IPSEOA “Sacco” di Sant’Arsenio hanno dimostrato un livello di preparazione eccellente, portando a casa riconoscimenti di rilievo.

Eccellenza e Formazione: il metodo del “Sacco”

Sotto la guida esperta dei docenti Pasquale Masullo e Michele Freda, i ragazzi hanno affrontato un percorso di preparazione intenso. La competizione è stata molto più di una semplice gara: è stata una vera palestra di vita professionale, dove la teoria studiata tra i banchi si è trasformata in abilità pratica davanti a una giuria di esperti.

L’obiettivo della manifestazione è proprio questo: valorizzare l’innovazione e la cura del dettaglio, trasformando il drink in un’espressione di stile e personalità.

I protagonisti: i successi degli studenti

Il talento dei giovani di Sant’Arsenio è emerso con forza durante le premiazioni:

Nicola Mele: ha conquistato il premio per la Miglior Decorazione . La sua creazione si è distinta per originalità, raffinatezza e un perfetto equilibrio estetico, doti che hanno lasciato il segno sulla giuria.

ha conquistato il premio per la . La sua creazione si è distinta per originalità, raffinatezza e un perfetto equilibrio estetico, doti che hanno lasciato il segno sulla giuria. Walter Nicolas Merola e Daniele Citera: hanno ottenuto uno straordinario secondo posto nelle rispettive categorie, confermando la solidità della scuola salernitana nel panorama regionale.

Un ponte verso il futuro

Questi successi non sono casuali, ma frutto di un impegno costante che unisce scuola e mondo del lavoro. Iniziative come il “GP Next Generation Bartender” rappresentano occasioni fondamentali per permettere ai giovani di costruire con consapevolezza il proprio futuro professionale, premiando il merito e la passione.