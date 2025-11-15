Sant’Arsenio, il sindaco Pica rassicura i cittadini sul 118: “Servizio ancora attivo”

Proseguono le verifiche e le interlocuzioni istituzionali sulla postazione 118 di Sant’Arsenio, finita al centro dell’attenzione dopo le notizie di un possibile ridimensionamento. Nei giorni scorsi, infatti, le ipotesi di una riorganizzazione del servizio hanno generato preoccupazione tra cittadini e operatori, spingendo l’amministrazione comunale a chiedere chiarimenti immediati.

A fare il punto è il sindaco Donato Pica, che in un’intervista ha delineato con precisione il quadro attuale. Il primo cittadino ha confermato che il servizio è pienamente operativo e non si registrano, al momento, interruzioni o variazioni nelle attività di emergenza.

Pica non ha però nascosto che la postazione sia oggetto di particolare attenzione da parte degli enti competenti, a causa della necessità di garantire adeguate risorse umane e investimenti economici per mantenerne l’efficienza. Una fase delicata, che richiede valutazioni organizzative e un confronto costante con l’ASL.

Le rassicurazioni

«Al momento, il servizio continua, sebbene sia attenzionata la necessità di risorse umane, economiche e di riorganizzazione», ha spiegato il sindaco, sottolineando che ogni eventuale decisione dovrà tener conto delle esigenze del territorio. Pica ha inoltre ribadito il carattere strategico della postazione 118 per l’intero comprensorio, definendola un presidio irrinunciabile per la sicurezza dei cittadini.

Da qui l’impegno dell’amministrazione nel seguire passo dopo passo l’evoluzione del dossier, affinché venga garantita continuità a un servizio considerato essenziale.