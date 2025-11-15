Sant’Arsenio, il sindaco Pica rassicura i cittadini sul 118: “Servizio ancora attivo”

Il primo cittadino ha confermato che il servizio è pienamente operativo e non si registrano, al momento, interruzioni o variazioni nelle attività di emergenza

A cura di Federica Pistone
Ambulanza

Proseguono le verifiche e le interlocuzioni istituzionali sulla postazione 118 di Sant’Arsenio, finita al centro dell’attenzione dopo le notizie di un possibile ridimensionamento. Nei giorni scorsi, infatti, le ipotesi di una riorganizzazione del servizio hanno generato preoccupazione tra cittadini e operatori, spingendo l’amministrazione comunale a chiedere chiarimenti immediati.

Il commento del sindaco, Donato Pica

A fare il punto è il sindaco Donato Pica, che in un’intervista ha delineato con precisione il quadro attuale. Il primo cittadino ha confermato che il servizio è pienamente operativo e non si registrano, al momento, interruzioni o variazioni nelle attività di emergenza.

Leggi anche:

Rischio dimensionamento della postazione 118 a Sant’Arsenio, il sindaco: “Non lo permetteremo”

Pica non ha però nascosto che la postazione sia oggetto di particolare attenzione da parte degli enti competenti, a causa della necessità di garantire adeguate risorse umane e investimenti economici per mantenerne l’efficienza. Una fase delicata, che richiede valutazioni organizzative e un confronto costante con l’ASL.

Le rassicurazioni

«Al momento, il servizio continua, sebbene sia attenzionata la necessità di risorse umane, economiche e di riorganizzazione», ha spiegato il sindaco, sottolineando che ogni eventuale decisione dovrà tener conto delle esigenze del territorio. Pica ha inoltre ribadito il carattere strategico della postazione 118 per l’intero comprensorio, definendola un presidio irrinunciabile per la sicurezza dei cittadini.

Da qui l’impegno dell’amministrazione nel seguire passo dopo passo l’evoluzione del dossier, affinché venga garantita continuità a un servizio considerato essenziale.

Continua a leggere su InfoCilento.it

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Asl Salerno

Appalto Asl Salerno, rischio tagli: lunedì mattina scatta la mobilitazione dei lavoratori

La Fisascat Cisl provinciale scende in piazza con i lavoratori. Chiesto un…

Scuola Agropoli-San Marco

Agropoli: al via i lavori per la nuova mensa scolastica all’Istituto “San Marco”

La cerimonia di inizio lavori è in programma per martedì 18 novembre…

Assemblea Anci

Assemblea ANCI di Bologna, prosegue l’ambizioso progetto della Carta di Amalfi: presenti anche Castellabate e Pollica

Il patto tra i Comuni intendono promuovere un nuovo equilibrio tra accoglienza…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

InfoCilento - Canale 79
Canale79