Sant’Arsenio, fugge all’alt dei Carabinieri: bloccato e denunciato per guida in stato di ebbrezza

Momenti di tensione nel fine settimana a Sant’Arsenio, dove un uomo di origini straniere, alla guida di una Peugeot 306, ha ignorato l’alt dei Carabinieri, dando vita a un inseguimento per le vie del paese.

I fatti

Il fatto è avvenuto nei pressi della piazza centrale, durante un normale controllo della Compagnia di Sala Consilina, guidata dal capitano Veronica Pastori. Alla vista dei militari, l’uomo ha accelerato, tentando di sfuggire al controllo. Dopo un breve inseguimento per le strade del centro abitato, i carabinieri sono riusciti a bloccarlo in sicurezza.

Il provvedimento

Sottoposto a perquisizione e agli accertamenti del caso, l’uomo è risultato positivo all’alcol test ed è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. L’episodio ha generato preoccupazione tra i residenti, ma non si sono registrati feriti né danni a cose.