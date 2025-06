Sant’Arsenio: conferita una Benemerenza Civica al professore Rino Mele, docente universitario

Lo scorso venerdì 31 maggio, a partire dalle ore 17:00, si è tenuta presso la Villa Comunale di Sant’Arsenio, nella rotonda che ospita il monumento per i Caduti in guerra, un’importante cerimonia pubblica organizzata dall’Amministrazione Comunale di Sant’Arsenio.

L’evento

L’iniziativa ha visto una sentita partecipazione da parte della cittadinanza. Nel corso dell’evento è stata conferita una Benemerenza Civica al Prof. Rino Mele, docente universitario emerito, in riconoscimento del suo straordinario contributo nel campo della cultura e dell’educazione.

La messa a dimora dell’albero della memoria

Un momento particolarmente toccante è stato quello della messa a dimora dell’Albero della Memoria: una pianta di Aphananthe aspera (nota anche come A-bomber Muku tree), discendente diretta di uno dei 170 alberi sopravvissuti all’esplosione atomica di Hiroshima del 6 agosto 1945 (hibaku jumoku). Il gesto, altamente simbolico, è stato accompagnato dalla motivazione: “La pianta che non muore mai vuole essere un omaggio alla Cultura che non muore mai.”