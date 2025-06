Sant’Angelo a Fasanella, Tierno ha la sua giunta. Il 14 giugno il primo Consiglio Comunale

Bruno Tierno, sindaco di Sant’Angelo a Fasanella, ha nominato la sua Giunta Comunale composta da Santino Ruberto, che assumerà il ruolo di vicesindaco e da Caterina La Bella che assumerà il ruolo di assessore.

Pieno rispetto delle quote rosa, dunque, in attesa della prima seduta del Consiglio Comunale fissata per le ore 18:00 di sabato, 14 giugno.

Il consiglio comunale

Durante l’assise si terrà la cerimonia di giuramento del sindaco Tierno, saranno nominati ufficialmente i componenti della giunta con la presa d’atto delle deleghe per i consiglieri e gli assessori SantAngelo a Fasanella, sarà nominata la commissione elettorale comunale, saranno costituiti i gruppi consiliari con la designazione dei rispettivi capigruppo e saranno nominati i rappresentanti comunali presso gli enti, le aziende e le istituzioni.

Sono stati eletti per la lista “Sviluppo e Resilienza” con Bruno Tierno sindaco, Francesco Cappelli, Santino Ruberto e Luigi Michele Marino, Amedeo D’Urso, Emilio Melillo, Giovanni D’Urso e Raffaele Stio e per la lista “Italia dei Diritti – De Pierro” entreranno a far parte della minoranza tre consiglieri: Monica Persiani, che era la candidata alla carica di sindaco, Teresa Trerotola, Massimo Pacifico.